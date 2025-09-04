В России призвали адаптироваться к крепкому рублю Решетников: к крепкому рублю придется приспосабливаться всем

Курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким, и к этому придется приспосабливаться, с таким заявлением выступил министр экономического развития России Максим Решетников на Восточном экономическом форуме. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику, передает РБК.

Он будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего, — сказал Решетников.

Ранее Решетников рассказал, что в настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике, добавил он.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал 2025 года выглядит как техническая стагнация. По его словам, происходящее подтверждается темпом роста ВВП.