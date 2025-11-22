Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 22 ноября, что с евро и юанем

Доллар заметно сбавил к рублю по курсу Центробанка. Что об этом известно, правда ли доллар пробил дно, каковы курсы валют сегодня, 22 ноября 2025 года, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 22 ноября

Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 22–24 ноября, на уровне 79,0246 рубля. Ранее валюта была на отметке 80,7321 рубля и потеряла 1,7075 рубля.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. Однако в пятницу, 21 ноября, в середине дня доллар опустился ниже 77 рублей впервые с конца мая. Под закрытие торгов валюта уходила за 79,1 рубля, теряя 0,95 (1,19%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в субботу, 22 ноября

Курс евро по ЦБ на сегодня, 22 ноября, — 90,5625 рубля. До этого регулятор держал валюту на уровне 92,6047 рубля. Таким образом, «европеец» потерял сразу 2,0422 рубля. Под закрытие торгов на Forex в пятницу, 21 ноября, евро торговался в районе 91,064 рубля, демонстрируя падение в размере 1,222 (1,32%).

Юань, согласно установке Банка России, сейчас стоит 11,0576 рубля против прежнего курса — 11,2795 рубля. Так, «китаец» подешевел на 22,19 копейки. На Forex вечером в пятницу, 21 ноября, юань продавался за 11,1296 рубля, теряя 0,1191(1,06%).

Как доллар пробил дно, прогнозы

Рубль укреплялся по отношению к иностранным валютам из-за сжатия риск-премии после геополитических новостей, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Вместе с тем курсы все еще остаются в рамках многонедельного «боковика», так как большой активности со стороны продавцов иностранных валют не наблюдалось. В числе факторов поддержки российской валюты Зельцер назвал политику ЦБ — на фоне высоких ставок экспортеры вынуждены продавать больше валюты для покрытия рублевых расходов, а импортерам дорого финансироваться, пояснил эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зельцер предположил, что в декабре курс доллара может вернуться к уровню 85 рублей, евро — к 100 рублям, юань — поднимется до 12 рублей.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на стороне рубля играют данные о росте инфляционных ожиданий населения в ноябре. На горизонте 12 месяцев россияне теперь ожидают инфляцию на уровне 13,3% против 12,6% в сентябре и октябре. Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в ноябре также повысилась на 0,4 процентных пункта и составила 14,5%. Это произошло в преддверии повышения НДС с 1 января 2026 года. Ситуация, по мнению Мильчаковой, выступает серьезным основанием для снижения ключевой ставки ЦБ в декабре не более чем на 0,5% — до 16%, а в начале 2026-го регулятор может взять паузу в смягчении монетарной политики.

«Это необходимо, чтобы весной, когда инфляция замедлится, снова начать цикл снижения ставки. Чем выше ключевая ставка, тем выше спрос на рубль», — объяснила эксперт.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что текущее укрепление рубля временное. В декабре, предположил финансист, российская валюта может потерять около 5% на фоне предпраздничного роста расходов и последствий санкционного давления на экспортную выручку.

Руководитель управления аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин также допустил ослабление рубля до конца 2025-го. В декабре растет потребительский спрос, увеличивается спрос на импорт. Кроме того, дисконт на российскую нефть со временем отразится на поступлении валюты, считает эксперт. В базовом сценарии Ванин ожидает к концу декабря курс пары USD/RUB выше 85 рублей.

