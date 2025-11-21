Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:51

Курс доллара опустился до четырехмесячного минимума

Курс доллара на Forex снизился до менее чем 77 рублей впервые с 11 июля

Курс доллара на международном рынке Forex впервые с 11 июля 2025 года опустился ниже 77 рублей, следует из данных композитного показателя ICE, который объединяет котировки нескольких форекс-брокеров на площадке Investing.com. Валюта торгуется на отметке в 76,5505 рубля.

Так, курс доллара снизился на 4,37%. Одновременно с этим на российском межбанковском рынке курс американской валюты продемонстрировал падение на 1,48%, до 78,84 рубля.

Ранее финансовый аналитик Андрей Верников в беседе с NEWS.ru спрогнозировал укрепление доллара до 86 рублей к завершению 2025 года. По его оценке, давление на российскую валюту со стороны торгового баланса сохранится в ноябре и декабре, что связано с активной подготовкой населения к новогодним праздникам.

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин высказывал мнение, что снижение курса доллара до 60 рублей в 2026 году маловероятно. Он объяснил эту точку зрения ожидаемым снижением ключевой ставки, которое традиционно оказывает негативное влияние на национальную валюту.

