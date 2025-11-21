Россиянам рассказали, что будет с рублем при стабилизации обстановки в мире

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Нормализация геополитической ситуации способна спровоцировать резкое ослабление российского рубля, заявил глава ACI Russia Евгений Егоров в эфире радиостанции РБК. Финансовый эксперт пояснил, что достижение международных договоренностей может стимулировать отток капитала, создавая предпосылки для значительного снижения курса национальной валюты.

Сейчас есть некоторый заход на очередной круг. И если будут достигнуты договоренности, тогда это вызовет ослабление рубля, на мой взгляд, — сказал эксперт.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации заявила об отсутствии существенного переукрепления курса рубля в текущий период. Глава регулятора отметила, что ослабление национальной валюты способно оказать негативное влияние на бюджет, поскольку хотя и увеличивает рублевые доходы от сырьевого сектора, но одновременно стимулирует инфляционные процессы.

Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции заявил о вероятном ослаблении курса рубля к завершению года. По его прогнозу, американский доллар достигнет отметки приблизительно 90 российских рублей.

