Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах

Известного благодаря скандальным розыгрышам блогера Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в ОАЭ, об этом он сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пранкер уточнил, что у него отобрали телефон и «поставили запрет на вылет из страны».

Отмечается, что Хиза отсидел два года в колонии — в 2022 году его задержали за мошенничество. На данный момент неизвестно, действительно ли блогера вновь задержали, или это розыгрыш.

Ранее стало известно, что коттедж блогеров Валерии и Артема Чекалиных, проходящих по уголовному делу о выводе 250 млн рублей, выставлен на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке «Ильинка Лейнхаус», однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод пары. В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона.

До этого блогер Мария Погребняк отпраздновала свое 38-летие в Дубае. В соцсетях она отметила, что торжественное мероприятие прошло в компании супруга Игоря Головинского. Для праздника блогер выбрала образ с меховым боа и длинными перчатками.