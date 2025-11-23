Сосиски, которые уже не назовешь обычными: ароматный соус и простая технология превращают привычный продукт в полноценное блюдо

Иногда достаточно пары дополнительных шагов, чтобы самые простые продукты заиграли по-новому. Эти сосиски в густом сливочно-томатном соусе готовятся быстро, но получаются такими насыщенными и домашними, что легко заменяют полноценный ужин. Рецепт удобен тем, что требует минимум усилий и доступные продукты.

Возьмите сосиски без натуральной оболочки — 500 г, лук — 1 шт., сливочное масло — 100 г, томатную пасту и столовую горчицу — по 1 ст. л., лавровый лист — 1 шт., муку — 2 ст. л., кипяток — 150 мл, соль и перец — по 1/2 ч. л., сливки — 250 мл.

Нарежьте сосиски кружочками. На медленном огне растопите масло, слегка обжарьте лук, добавьте сосиски и потушите 2 минуты. Введите томатную пасту, горчицу и лавровый лист. Насыпьте муку, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте кипяток, чтобы соус загустел, а затем теплые сливки. Дайте настояться — и ароматное блюдо готово. Приятного аппетита!

