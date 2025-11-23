Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:35

В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры

Минобороны: ВС России ударили по ЗРК С-300 и энергетическим объектам Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы России ударили по С-300 и обслуживающим ВСУ объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены пункты временной дислокации бойцов противника в 148 регионах.

Уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, — подчеркнули в ведомстве.

Также стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа ВСУ. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены 97 933 БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в ДНР. В операции участвовали бойцы группировок «Юг» и «Восток», уточнили в Минобороны России.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска освободили город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

