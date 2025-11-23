В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты Росавиация: в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В международном аэропорту Внуково сняли запрет на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения для воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты во Внуково были введены сегодня, 23 ноября, в 11:39. В Росавиации подобные меры объяснили требованиями безопасности. Запрет был снят менее чем через час — в 12:26.

