23 ноября 2025 в 13:04

Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне

Командир Авидзба: ВСУ не хватает мобилизованных для закрытия прорывов

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой мобилизованных для закрытия прорывов российских войск на фронте, сообщил ТАСС командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, ВСУ пытаются точечно «затыкать дыры», но эта стратегия обречена на провал.

У противника не хватает сил, не успевает он уже столько мобилизованных сил бросать. Мы видим, что они пытаются очагами затыкать [дыры] в местах прорывов, — рассказал он.

Командир бригады отметил, что попытки ВСУ действовать по схеме «догоняющих в обороне» являются утопией. По его оценке, такая тактика не приносит успеха.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку операторов беспилотников из-за значительных потерь среди этих специалистов. Он отметил, что интенсивность атак дронов на территорию России может снизиться из-за сокращения «базы» ВСУ.

До этого российские силовики сообщили, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Согласно данным радиоперехвата, украинские бойцы не идут в атаки.

