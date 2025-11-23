Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 11:47

Работа еще одного российского аэропорта заблокирована из-за БПЛА

Росавиация: во Внуково ввели временные ограничения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работа московского международного аэропорта Внуково приостановлена, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что более 300 российских туристов не могли вылететь из Внуково во Вьетнам из-за поломки самолета. Рейс в Нячанг, первоначально запланированный на 4 утра, был задержан на восемь часов после того, как Boeing 767-300 вышел из строя. Пассажирам, среди которых были беременные женщины и дети, первоначально пришлось спать на полу терминала.

Внуково
Москва
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США включили в план по Украине амнистию для Зеленского
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Силы ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.