Работа еще одного российского аэропорта заблокирована из-за БПЛА Росавиация: во Внуково ввели временные ограничения

Работа московского международного аэропорта Внуково приостановлена, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что более 300 российских туристов не могли вылететь из Внуково во Вьетнам из-за поломки самолета. Рейс в Нячанг, первоначально запланированный на 4 утра, был задержан на восемь часов после того, как Boeing 767-300 вышел из строя. Пассажирам, среди которых были беременные женщины и дети, первоначально пришлось спать на полу терминала.