30 октября 2025 в 03:25

Работа четырех российских аэропортов остановлена

Росавиация: аэропорты Волгограда, Калуги и Ярославля ввели временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

