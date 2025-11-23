Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 12:16

«Недвижимость за рубежом мешает»: писатель Рой о молчащих об СВО звездах

Рой: недвижимость за рубежом мешает артистам высказать мнение в поддержку СВО

Олег Рой Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высказаться в поддержку СВО многим деятелям культуры в России мешает наличие недвижимости за рубежом, предположил в беседе с NEWS.ru писатель Олег Рой. Хотя, считает собеседник, пора бы уже им определиться с гражданской позицией.

Многие наши артисты, которые играют в кино и сериалах, зарабатывая огромные деньги, к исходу четвертого года военных действий так и не высказали своего отношения к спецоперации. Недвижимость за рубежом им мешает? — задался вопросом Рой.

Писатель считает, что уже пора начать задавать острые вопросы этим людям. Причем делать это нужно в публичном поле, и добиваться внятного ответа, заметил литератор.

А почему мы им вопросы не задаем? Постучаться бы на съемочную площадку: «Здравствуйте, актер такой-то. Вы играете почти в каждом популярном сериале. А что вы думаете про нашу страну, про наших солдат?». И камеры не выключать, пусть отвечают, — заявил Рой.

Собеседник добавил, что с двуличием и лицемерием нужно бороться всеми доступными законными способами.

Ранее писатель выразил мнение, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Он предположил, что именно по причине душевного нездоровья артистка могла покинуть Россию и теперь делает заявления против страны.

Также он назвал «своими» песни Пугачевой и экс-лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Собеседник пояснил, что творчество артистов оплачено государством и народом, поэтому все жители России имеют право считать эти произведения собственными.

Олег Рой
артисты
российское кино
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Силы ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников
Писатель Рой объяснил, зачем иноагент Быков покинул Россию
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.