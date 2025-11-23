«Недвижимость за рубежом мешает»: писатель Рой о молчащих об СВО звездах Рой: недвижимость за рубежом мешает артистам высказать мнение в поддержку СВО

Высказаться в поддержку СВО многим деятелям культуры в России мешает наличие недвижимости за рубежом, предположил в беседе с NEWS.ru писатель Олег Рой. Хотя, считает собеседник, пора бы уже им определиться с гражданской позицией.

Многие наши артисты, которые играют в кино и сериалах, зарабатывая огромные деньги, к исходу четвертого года военных действий так и не высказали своего отношения к спецоперации. Недвижимость за рубежом им мешает? — задался вопросом Рой.

Писатель считает, что уже пора начать задавать острые вопросы этим людям. Причем делать это нужно в публичном поле, и добиваться внятного ответа, заметил литератор.

А почему мы им вопросы не задаем? Постучаться бы на съемочную площадку: «Здравствуйте, актер такой-то. Вы играете почти в каждом популярном сериале. А что вы думаете про нашу страну, про наших солдат?». И камеры не выключать, пусть отвечают, — заявил Рой.

Собеседник добавил, что с двуличием и лицемерием нужно бороться всеми доступными законными способами.

Ранее писатель выразил мнение, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Он предположил, что именно по причине душевного нездоровья артистка могла покинуть Россию и теперь делает заявления против страны.

Также он назвал «своими» песни Пугачевой и экс-лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Собеседник пояснил, что творчество артистов оплачено государством и народом, поэтому все жители России имеют право считать эти произведения собственными.