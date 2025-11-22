Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Мои песни»: писатель Рой заявил о правах на хиты Макаревича и Пугачевой

Писатель Рой: песни Макаревича и Пугачевой оплачены государством и народом

Олег Рой Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Писатель Олег Рой в интервью NEWS.ru назвал «своими» песни экс-лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Рой пояснил, что творчество артистов оплачено государством и народом, поэтому все жители России имеют право считать эти произведения своими.

Песню «Поворот» Макаревича я пел, когда ездил на картошку студентом. Государством и народом это оплачено. Так же как песни Пугачевой, — заявил литератор.

Он уточнил, что творчество упомянутых исполнителей не имеет ничего общего с политической позицией, которую они высказывают сегодня. Рой призвал Макаревича и Пугачеву оставаться и дальше там, где они сейчас находятся.

Все эти персонажи, ненавидящие Россию, живут в Израиле, который убивает ежедневно детей Газы. Рукоплескали Трампу — президенту страны, развязывающей самые большие и кровавые конфликты в мире. Пусть и дальше живут там, а их прошлое останется прошлым. Только это — наше прошлое, — резюмировал он.

Собеседник добавил, что Россия является «добрым государством» и, возможно, спустя время простит и Макаревича, и Пугачеву. Сам же писатель, по его словам, прощать их не намерен.

Ранее стало известно, что генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный попросил президента России Владимира Путина лишить Пугачеву звания народной артистки. Запашный полагает, что у Примадонны нет права ассоциировать себя с РФ.

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, подававший иск в суд к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей заявил, что Россия устала от поведения певицы. По словам собеседника, в комментариях под новостями о Примадонне он не видел ни одного доброго слова.

Олег Рой
Алла Пугачева
Андрей Макаревич
российская эстрада
