«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой

Россия устала от поведения певицы Аллы Пугачевой, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, подавший к ней иск на сумму 1,5 млрд рублей. По словам собеседника, в комментариях под новостями о Примадонне он не видел ни одного доброго слова.

Под новостями о моем иске оставляют свои комментарии тысячи реальных россиян. Нет ни одного доброго слова о Пугачевой. Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности. Даже если мы посмотрим на самый старт ее благополучия. Каким образом она приобрела свою первую квартиру в центре Москвы? Заплатила коммерческую цену? Или символическую, что было позволено приближенным к власти в то время? Простые-то люди платят рыночную цену, — сказал Трещев.

Адвокат напомнил, что Пугачева зарабатывает сейчас на авторских правах, которые приобрела у авторов ее хитов. Сама певица почти не писала композиции, добавил Трещев.

У Пугачевой здесь есть недвижимость, она получает авторские отчисления. Да, сама не писала песни, но годами активно скупала права на песни других авторов, талантливых, за бесценок. Это тоже целая схема, в которой предстоит разобраться. [Пугачева] зарабатывает минимум 28 млн рублей на авторских правах. Возможно, что и больше, — предположил Трещев.

Ранее адвокат объяснил, почему подал два иска к Пугачевой. Это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы. По его словам, также суд вправе обратиться в регистрационные или правоохранительные органы, с тем чтобы установить местонахождение имущества Пугачевой или последнее место ее прописки, и отправить иск туда.