30 сентября 2025 в 13:12

Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска

Трещев: два иска против Пугачевой связаны с отсутствием данных о ее прописке

Адвокат Александр Трещев Адвокат Александр Трещев Фото: личный архив

Адвокат Александр Трещев, который через суд пытается взыскать с народной артистки СССР Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей, в интервью NEWS.ru объяснил, почему подал два иска. Это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

Обращение в суд обычно происходит по месту жительства ответчика. Но поскольку простой российский гражданин не знает, где находится Алла Пугачева в данный момент, то закон позволяет подать иск по месту собственной прописки. Что я и сделал, ближайший суд к моему дому — Савеловский. Параллельно обратился и в Тверской [суд] с тем же иском, — рассказал Трещев.

Он добавил, что суд может самостоятельно рассмотреть его иск. Также суд вправе обратиться в регистрационные или правоохранительные органы с тем, чтобы установить местонахождение имущества Пугачевой или последнее место ее прописки, и отправить иск туда.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица назвала президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева приличным человеком.

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей и ее команде неизвестна информация об иске к Примадонне. Она отказалась давать комментарии по этому поводу.

