23 ноября 2025 в 07:45

В двух российских городах ввели ограничения для самолетов

Росавиация: аэропорты Жуковский и Чкалов перестали принимать самолеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропортах Жуковский в Раменском и Чкалов в Нижнем Новгороде временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский (Раменское), Нижний Новгород (Чкалов) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае. Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом. В итоге воздушное судно смогло благополучно приземлиться.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование.

