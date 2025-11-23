Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 08:07

Происходящее с Зеленским вызвало тревогу в США

The Washington Post: позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Позиции президента Украины Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были настолько шаткими, как сейчас, передает The Washington Post. По словам аналитиков, у главы украинского государства осталось мало времени для возвращения утраченного доверия. Для этого Зеленский должен пересмотреть всю свою политику — от коррупционной системы до возвращения полномочий парламенту, которые с его подачи были существенно урезаны.

Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству: в ближайшее окружение лидера проникли серьезные обвинения в коррупции, в то время как Вашингтон усиливает давление, требуя от него согласиться на невыгодное мирное соглашение, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что большая часть граждан США не поддерживает Зеленского. Уточнялось, что речь идет даже об американцах, не питающих симпатий к России. В США сторонниками украинского президента выступают некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что жители Украины могут остаться без воды этой зимой на фоне многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением. По его словам, водоканалы пребывают в критическом состоянии, а власти не могут взять на себя ответственность за их сохранение.

Владимир Зеленский
Украина
коррупция
политика
США
