Происходящее с Зеленским вызвало тревогу в США The Washington Post: позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми

Позиции президента Украины Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были настолько шаткими, как сейчас, передает The Washington Post. По словам аналитиков, у главы украинского государства осталось мало времени для возвращения утраченного доверия. Для этого Зеленский должен пересмотреть всю свою политику — от коррупционной системы до возвращения полномочий парламенту, которые с его подачи были существенно урезаны.

Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству: в ближайшее окружение лидера проникли серьезные обвинения в коррупции, в то время как Вашингтон усиливает давление, требуя от него согласиться на невыгодное мирное соглашение, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что большая часть граждан США не поддерживает Зеленского. Уточнялось, что речь идет даже об американцах, не питающих симпатий к России. В США сторонниками украинского президента выступают некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что жители Украины могут остаться без воды этой зимой на фоне многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением. По его словам, водоканалы пребывают в критическом состоянии, а власти не могут взять на себя ответственность за их сохранение.