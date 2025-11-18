В Госдуме рассказали, какая страна ЕС хочет улучшить отношения с Россией Депутат Журова: власти Германии заинтересованы в улучшении отношений с Россией

Власти Германии могут быть заинтересованы в улучшении отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. При этом, по ее словам, быстрых положительных перемен в диалоге РФ с ФРГ не предвидится.

Для многих западных государств разрыв контактов с Москвой в принципе оказался не сильно комфортным: экономика падает, деньги тратятся не туда, куда могли бы, цены на энергоносители растут. В частности, это те страны, которые зависят от более дешевого российского газа, — отметила Журова.

Она подчеркнула, что немецкие парламентарии уже начали обсуждать перевод производств из ФРГ в другие страны, где издержки будет ниже. Именно поэтому восстановление связей с Россией очень актуально для Германии, подытожила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Франция, Германия и Италия станут первыми европейскими странами, которые пойдут на восстановление связей с РФ. По его мнению, противостояние и русофобская риторика руководства западных государств являются противоестественными на фоне сохраняющихся экономических интересов.