В Москве побит новый погодный рекорд

18 ноября в Москве был установлен новый рекорд по максимальной температуре воздуха, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Прошлый рекорд удерживал позиции на протяжении 85 лет.

Синоптик сообщил, что к 10:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +9,4 градуса. Это значение соответствует историческому максимуму, зафиксированному в 1940 году.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве и Подмосковье 24 ноября ожидается сильный снегопад и метель. По словам эксперта, снежный покров может достигнуть 10–15 сантиметров. Температура воздуха днем составит около минус 2 градусов, а ночью опустится до минус 5 градусов. Гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

До этого Тишковец сообщил, что в ночь на среду, 19 ноября, жителей Москвы ожидает похолодание, что приведет к образованию гололедицы на дорогах. Несмотря на кратковременное повышение температуры, вечером прогнозируются слабые отрицательные температуры.