18 ноября 2025 в 14:21

Скончался петербуржский композитор Григорий Корчмар

На 78-м году жизни скончался композитор Григорий Корчмар

Скончался Григорий Корчмар, преподаватель кафедры специальной композиции и импровизации, сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, председателем которого он был в течение длительного времени. Его не стало на 78-м году жизни.

Корчмар родился и вырос в Калининградской области, окончил музыкальную школу и Ленинградскую консерваторию, где изучал композицию у Вадима Салманова и фортепиано у Павла Серебрякова. После ассистентуры получил дипломы с отличием по обеим специальностям.

Он был участником Оркестра старинной и современной музыки и камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга». Преподавал в РГПУ имени А. И. Герцена, где возглавлял кафедру музыкального воспитания и образования, а с 2009 года был профессором кафедры специальной композиции и импровизации в консерватории.

С 1989 года Григорий Корчмар совмещал композиторскую деятельность с организаторской работой в правлении Союза композиторов Санкт-Петербурга. В 2006 году его избрали председателем, и он занимал эту должность до 2022 года. Он также руководил фестивалем «Петербургская музыкальная весна», публиковал труды и преподавал. Его произведения исполнялись на лучших сценах Петербурга.

Ранее заслуженный артист России Александр Ярилов, художественный руководитель и основатель Оренбургского театра кукол «Пьеро», скончался на 68-м году жизни. Артист посвятил почти 40 лет развитию искусства театра кукол в Оренбурге.

