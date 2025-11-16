Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 19:56

Скончался основатель Оренбургского театра кукол «Пьеро»

На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Ярилов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России художественный руководитель и основатель Оренбургского театра кукол «Пьеро», актер и режиссер Александр Ярилов, сообщили в учреждении. Артист ушел из жизни 14 ноября. Причина смерти не уточняется.

Без малого 40 лет Александр Борисович посвятил развитию искусства театра кукол в г. Оренбурге. Талант режиссера-постановщика известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, — говорится в некрологе.

Ярилов родился в 1958 году в Архангельске. Сперва он учился в Нижегородском театральном училище, а затем на режиссерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1986–1991 годах Ярилов был главным режиссером Оренбургского областного театра кукол.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким режиссера. Они также напомнили, что именно Ярилов основал в Оренбурге Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник».

Ранее актер дубляжа Петр Вечерков ушел из жизни в возрасте 27 лет после тяжелой болезни. Он начал свою карьеру в озвучивании в восемь лет, работал в театре и подарил свой голос десяткам персонажей. Среди них — герои фильмов «Бегущий в лабиринте», «Наследники» и «Дом странных детей мисс Перегрин».

