Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:00

Погода в Москве во вторник, 18 ноября: рекордное тепло вернет «весну»?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве 18 ноября побит рекорд температуры для этой даты, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о погоде в столице во вторник, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 18 ноября

По его словам, сегодня — самое теплое 18 ноября с 1940 года.

«Только что превышен рекорд 1940 года в Москве, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура достигла плюс 9,5 градуса, с 1879 года это самое теплое 18 ноября. И температура еще продолжает повышаться», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что дневная температура в Москве будет в диапазоне 8–10 градусов, по области — до 12 градусов.

«Заток теплого воздуха приведет к тому, что во вторник в Москве сильно повысится температура, она будет рекордно высокой», — пояснил он.

При этом нужно иметь в виду, что к вечеру в столице произойдет резкое понижение температуры до 1 градуса и при ветре начнется гололедица, уточнил Вильфанд.

Ранее он также предупреждал, что 18 ноября из-за потепления растает выпавший до этого снег.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей «пока не ждать зимы». По его словам, снег ляжет, «вероятнее всего, только в декабре».

«Нужно готовиться к резким скачкам температуры, давления, к обильным осадкам. Это ждет нас в ближайшие день-два», — заявил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шувалов уточнил, что 18 ноября на Москву обрушится северо-итальянский циклон, на фоне которого порывы ветра увеличатся до 17 м/с, а температура вырастет до семи — девяти градусов тепла.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после полудня, примерно к 15 часам, к Москве подойдет холодный атмосферный фронт.

По его словам, в течение дня в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода.

«Прогнозируется еще 9–11 литров небесной воды на метр квадратный. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный 5–10 м/с, вечером порывы до штормовых 15 м/с. <…> Вечером похолодает до плюс 2 градусов, и к ливням местами станет примешиваться мокрый снег, однако к полуночи осадки прекратятся», — рассказал Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 18 ноября

По данным коллеги Леуса Евгения Тишковца, сегодня синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться периферией циклона. Будет облачно, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 3 — плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 19 ноября, местами небольшой снег, гололедица, ночью — минус 2–4 градуса, днем — 0 — минус 2 градуса.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября

«Они живы». В чем признался сын Усольцевых? Последние новости 17 ноября

Бывшего премьера России признали террористом: за что, где сейчас Касьянов?

погода
прогнозы
новости
Москва
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.