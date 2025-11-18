Погода в Москве во вторник, 18 ноября: рекордное тепло вернет «весну»?

В Москве 18 ноября побит рекорд температуры для этой даты, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о погоде в столице во вторник, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 18 ноября

По его словам, сегодня — самое теплое 18 ноября с 1940 года.

«Только что превышен рекорд 1940 года в Москве, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура достигла плюс 9,5 градуса, с 1879 года это самое теплое 18 ноября. И температура еще продолжает повышаться», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что дневная температура в Москве будет в диапазоне 8–10 градусов, по области — до 12 градусов.

«Заток теплого воздуха приведет к тому, что во вторник в Москве сильно повысится температура, она будет рекордно высокой», — пояснил он.

При этом нужно иметь в виду, что к вечеру в столице произойдет резкое понижение температуры до 1 градуса и при ветре начнется гололедица, уточнил Вильфанд.

Ранее он также предупреждал, что 18 ноября из-за потепления растает выпавший до этого снег.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей «пока не ждать зимы». По его словам, снег ляжет, «вероятнее всего, только в декабре».

«Нужно готовиться к резким скачкам температуры, давления, к обильным осадкам. Это ждет нас в ближайшие день-два», — заявил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шувалов уточнил, что 18 ноября на Москву обрушится северо-итальянский циклон, на фоне которого порывы ветра увеличатся до 17 м/с, а температура вырастет до семи — девяти градусов тепла.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после полудня, примерно к 15 часам, к Москве подойдет холодный атмосферный фронт.

По его словам, в течение дня в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода.

«Прогнозируется еще 9–11 литров небесной воды на метр квадратный. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный 5–10 м/с, вечером порывы до штормовых 15 м/с. <…> Вечером похолодает до плюс 2 градусов, и к ливням местами станет примешиваться мокрый снег, однако к полуночи осадки прекратятся», — рассказал Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 18 ноября

По данным коллеги Леуса Евгения Тишковца, сегодня синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться периферией циклона. Будет облачно, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 3 — плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 19 ноября, местами небольшой снег, гололедица, ночью — минус 2–4 градуса, днем — 0 — минус 2 градуса.

