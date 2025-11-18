В Москве дерево упало на машину такси

В Москве на Кирпичной улице дерево упало на машину такси, сообщает 360.ru. Инцидент произошел в районе Соколиная гора.

Сообщается, что помимо автомобиля, упавшее дерево также повредило находившиеся рядом провода. Информация о пострадавших на данный момент не поступила, подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. Еще одного человека медики после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

До этого дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте, в результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.