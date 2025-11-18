Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:15

В Москве дерево упало на машину такси

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве на Кирпичной улице дерево упало на машину такси, сообщает 360.ru. Инцидент произошел в районе Соколиная гора.

Сообщается, что помимо автомобиля, упавшее дерево также повредило находившиеся рядом провода. Информация о пострадавших на данный момент не поступила, подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. Еще одного человека медики после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

До этого дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте, в результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.

дерево
Москва
повреждения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Скончался петербуржский композитор Григорий Корчмар
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.