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17 июля 2025 в 08:00

Многолетник — пальма «вашингтония»! Растим в горшке дома или на юге РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник пальма «вашингтония нитеносная» — тропическое растение для дома и сада! Это эффектная веерная пальма, способная украсить не только интерьер дома, но и подходит для южных регионов России. Удивительная культура выдерживает кратковременные морозы до –12 °C, что делает возможным ее выращивание в открытом грунте в Крыму, на Кавказе и в Краснодарском крае.

Особенности уличного выращивания в России

  1. Зимовка: в регионах с мягкими зимами взрослые экземпляры (от 3–4 лет) могут зимовать под укрытием из агроволокна и мульчи. Молодые растения требуют горшечного содержания с зимовкой в помещении.
  2. Местоположение: выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированной почвой.
  3. Полив: обильный в жару, с обязательным дренажем. Зимой — минимальный.

Уход в комнатных условиях (дополнено)

  • Зимовка: яркое освещение фитолампами при +10–15 °C
  • Обрезка: удаляйте только полностью засохшие листья
  • Пересадка: методом перевалки раз в 3–4 года

Важно! В условиях средней полосы рекомендуется кадочное содержание с выносом на улицу с мая по сентябрь. При правильном уходе «вашингтония» дает прирост 30–50 см в год, достигая 2–3 м в комнатных условиях.

Эта пальма не только украшает пространство, но и эффективно увлажняет воздух, снижая концентрацию формальдегида и других вредных веществ. Ее выращивание — увлекательный процесс, который принесет вам массу удовольствия и кусочек тропиков в дом или сад.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

дерево
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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