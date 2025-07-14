Можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив — чудо-многолетник! Нетребовательный и подходящий для сурового климата: сажайте в любое время года! Обратите внимание на лилейник (Hemerocallis) – идеальный многолетник для российских условий.

Почему лилейник?

Морозостойкость – выдерживает температуры до -40°C без укрытия.

Гибкие сроки посадки – можно сажать не только весной и осенью, но даже летом (при регулярном поливе).

Неприхотливость – растёт на любой почве, даже на бедных грунтах.

Долгое цветение – некоторые сорта цветут с июня по август, а некоторые цветут повторно осенью.

Как ухаживать?

Посадка: выберите солнечное или полутенистое место.

Полив: умеренный, засухоустойчив, но лучше цветёт при достаточной влажности.

Подкормка: 1–2 раза за сезон комплексным удобрением.

Обрезка: удаляйте отцветшие стебли для продления цветения.

Лилейник отлично смотрится в бордюрах, миксбордерах и у водоёмов. Его яркие цветы (от жёлтых до тёмно-бордовых) украсят любой сад, а минимальный уход делает его идеальным выбором для занятых дачников. Сажайте в любое удобное время – и наслаждайтесь цветением годами!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который не потребует от вас ничего! Цветет на солнце и в тени.