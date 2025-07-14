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14 июля 2025 в 14:30

Можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив — чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив — чудо-многолетник! Нетребовательный и подходящий для сурового климата: сажайте в любое время года! Обратите внимание на лилейник (Hemerocallis) – идеальный многолетник для российских условий.

Почему лилейник?

  • Морозостойкость – выдерживает температуры до -40°C без укрытия.
  • Гибкие сроки посадки – можно сажать не только весной и осенью, но даже летом (при регулярном поливе).
  • Неприхотливость – растёт на любой почве, даже на бедных грунтах.
  • Долгое цветение – некоторые сорта цветут с июня по август, а некоторые цветут повторно осенью.

Как ухаживать?

  • Посадка: выберите солнечное или полутенистое место.
  • Полив: умеренный, засухоустойчив, но лучше цветёт при достаточной влажности.
  • Подкормка: 1–2 раза за сезон комплексным удобрением.
  • Обрезка: удаляйте отцветшие стебли для продления цветения.

Лилейник отлично смотрится в бордюрах, миксбордерах и у водоёмов. Его яркие цветы (от жёлтых до тёмно-бордовых) украсят любой сад, а минимальный уход делает его идеальным выбором для занятых дачников. Сажайте в любое удобное время – и наслаждайтесь цветением годами!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который не потребует от вас ничего! Цветет на солнце и в тени.

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многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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