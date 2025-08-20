В российском регионе из-за упавшего дерева пострадали три человека В Новосибирске из-за упавшего на остановку дерева пострадали три человека

В Новосибирске в результате падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что двоих из них госпитализировали.

Также сообщается, что состояние двоих пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести. Еще одного человека медики после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Прокуратура оценит бездействие органов власти.

Ранее в Москве на 10-летнюю школьницу упало дерево. Инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. В результате происшествия девочка потеряла сознание.

До этого в районе Солнцево на западе Москвы дерево рухнуло на тротуарную дорожку. Из-за этого пострадали три человека, среди которых один ребенок.