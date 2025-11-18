Названа причина смерти немецких артисток-близнецов

Немецкие артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер свели счеты с жизнью, передает Bild. Обеим женщинам было 89 лет на момент смерти.

Как пишет издание, полиция внимательно осмотрела дом, в котором проживали близнецы. Правоохранительные органы не обнаружили признаков преступления и того, что к их смерти причастны третьи лица.

Близнецы пользовались популярностью в Европе. Пик их карьеры пришелся на 1950-е годы. в 1959 году они представляли Западную Германию на Евровидении с песней Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Близнецам удалось занять восьмое место. Они сотрудничали с такими мировыми знаменитостями, как певец Фрэнк Синатра и актер Фред Астер.

Накануне, 17 ноября, появилась новость о смерти артисток Кесслер. Сообщалось, что они скончались в своем доме, расположенном в баварском городе Грюнвальд неподалеку от Мюнхена.

