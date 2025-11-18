Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:08

Названа причина смерти немецких артисток-близнецов

Артистки-близнецы Кесслер свели счеты с жизнью

Алиса и Эллен Кесслер Алиса и Эллен Кесслер Фото: IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Немецкие артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер свели счеты с жизнью, передает Bild. Обеим женщинам было 89 лет на момент смерти.

Как пишет издание, полиция внимательно осмотрела дом, в котором проживали близнецы. Правоохранительные органы не обнаружили признаков преступления и того, что к их смерти причастны третьи лица.

Близнецы пользовались популярностью в Европе. Пик их карьеры пришелся на 1950-е годы. в 1959 году они представляли Западную Германию на Евровидении с песней Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Близнецам удалось занять восьмое место. Они сотрудничали с такими мировыми знаменитостями, как певец Фрэнк Синатра и актер Фред Астер.

Накануне, 17 ноября, появилась новость о смерти артисток Кесслер. Сообщалось, что они скончались в своем доме, расположенном в баварском городе Грюнвальд неподалеку от Мюнхена.

Ранее стало известно о кончине актера Вячеслава Полякова. Ему было 45 лет. Поляков известен зрителям по сериалам «Лихие» и «Диверсант». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последние месяцы он активно занимался волонтерством.

смерти
Германия
суициды
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
В ГД объяснили, к чему приведут возможные санкции США против партнеров РФ
Киркорова не будет на новогодних корпоративах
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.