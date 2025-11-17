Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Знаменитые немецкие артистки-близнецы умерли вместе

Артистки-близнецы Кесслер скончались на 93-м году жизни в Германии

Элис и Эллен Кесслер Элис и Эллен Кесслер Фото: IMAGO/Global Look Press
Знаменитые немецкие артистки, сестры-близнецы Элис и Эллен Кесслер ушли из жизни в возрасте 93 лет, сообщает Bild. Они скончались в своем доме, расположенном в баварском городе Грюнвальд неподалеку от Мюнхена.

Как отмечает издание, покойные входили в число наиболее успешных исполнительниц в истории Германии. Их сценическая карьера продолжалась свыше шести десятилетий, в течение которых они сотрудничали с такими мировыми знаменитостями, как Фрэнк Синатра и Фред Астер.

Полиция подтвердила факт проведения оперативных мероприятий в доме, где проживали сестры. При этом представители ведомства воздержались от предоставления деталей, отметив отсутствие свидетельств, указывающих на криминальный характер произошедшего.

Свое первое хореографическое образование близняшки получили в детском возрасте под руководством отца. В 16-летнем возрасте они приняли решение о самостоятельном переезде, после чего были приняты в балетную труппу варьете.

Ранее актер дубляжа Петр Вечерков ушел из жизни в возрасте 27 лет после тяжелой болезни. Он начал свою карьеру в озвучивании в восемь лет, работал в театре и подарил свой голос десяткам персонажей. Среди них — герои фильмов «Бегущий в лабиринте», «Наследники» и «Дом странных детей мисс Перегрин».

