Знаменитые немецкие артистки-близнецы умерли вместе

Знаменитые немецкие артистки, сестры-близнецы Элис и Эллен Кесслер ушли из жизни в возрасте 93 лет, сообщает Bild. Они скончались в своем доме, расположенном в баварском городе Грюнвальд неподалеку от Мюнхена.

Как отмечает издание, покойные входили в число наиболее успешных исполнительниц в истории Германии. Их сценическая карьера продолжалась свыше шести десятилетий, в течение которых они сотрудничали с такими мировыми знаменитостями, как Фрэнк Синатра и Фред Астер.

Полиция подтвердила факт проведения оперативных мероприятий в доме, где проживали сестры. При этом представители ведомства воздержались от предоставления деталей, отметив отсутствие свидетельств, указывающих на криминальный характер произошедшего.

Свое первое хореографическое образование близняшки получили в детском возрасте под руководством отца. В 16-летнем возрасте они приняли решение о самостоятельном переезде, после чего были приняты в балетную труппу варьете.

