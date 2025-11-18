Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В возрасте 45 лет умер актер из сериалов «Лихие» и «Диверсант»

Умер актер из сериалов «Лихие» и «Диверсант» Поляков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Известный по сериалам «Лихие» и «Диверсант» актер Вячеслав Поляков скончался на 46-м году жизни, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной смерти стала онкология.

Артист ушел из жизни в прошлую среду, 12 ноября. Поляков снялся более чем в трех десятках фильмов и сериалов, среди которых «Скиф», «Ищейка» и «Спецназ 2».

Артист преподавал сценическое движение. В последние месяцы он активно занимался волонтерской деятельностью, оказывая помощь российским бойцам СВО и собирая гуманитарные грузы.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила о кончине советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого на 99-м году жизни. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в вузе.

До этого на 69-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации Владимир Симонов. Известный актер театра и кино умер после долгой болезни, как сообщил источник, близкий к творческим кругам артиста.

