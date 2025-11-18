Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:44

Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили

Страны ЕС раскритиковали расплывчатые планы ЕК по финансированию Украины

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Члены Евросоюза раскритиковали Еврокомиссию за отсутствие конкретики в планах по предоставлению денег Украине, передает Politico. В издании уточнили, что ЕК пытается убедить остальных, что идея о конфискации активов России — лучшая.

Другие страны все чаще критикуют неспособность Берлемона (здание, где заседает ЕК. — NEWS.ru) представить конкретное предложение вместо сосредоточения на попытках убедить их в том, что план по российским активам — лучший из множества неудачных вариантов, — отметили в издании.

Один из европейских дипломатов в беседе с журналистами потребовал от ЕК прекратить тратить время. Он также призвал Еврокомиссию предоставить сведения о предложениях, чтобы члены ЕС знали, что поддерживают.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине больше средств на фоне коррупционного скандала выглядят как попытка помочь алкоголику, дав ему ящик водки. Политик дал понять, что не поддержит предложения главы ЕК, заявив, что «Венгрия не утратила здравого смысла».

Еврокомиссия
Евросоюз
Украина
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
В ГД объяснили, к чему приведут возможные санкции США против партнеров РФ
Киркорова не будет на новогодних корпоративах
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.