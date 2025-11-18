Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили

Члены Евросоюза раскритиковали Еврокомиссию за отсутствие конкретики в планах по предоставлению денег Украине, передает Politico. В издании уточнили, что ЕК пытается убедить остальных, что идея о конфискации активов России — лучшая.

Другие страны все чаще критикуют неспособность Берлемона (здание, где заседает ЕК. — NEWS.ru) представить конкретное предложение вместо сосредоточения на попытках убедить их в том, что план по российским активам — лучший из множества неудачных вариантов, — отметили в издании.

Один из европейских дипломатов в беседе с журналистами потребовал от ЕК прекратить тратить время. Он также призвал Еврокомиссию предоставить сведения о предложениях, чтобы члены ЕС знали, что поддерживают.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине больше средств на фоне коррупционного скандала выглядят как попытка помочь алкоголику, дав ему ящик водки. Политик дал понять, что не поддержит предложения главы ЕК, заявив, что «Венгрия не утратила здравого смысла».