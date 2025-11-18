Первый российский регион ужесточил правила продажи энергетиков

Свердловская область с 1 марта 2026 года вводит частичный запрет на продажу энергетических напитков, став первым российским регионом с такими ограничениями, передает 66.RU. Продажа будет запрещена в образовательных, медицинских и спортивных учреждениях, а также во время массовых мероприятий.

Запрет будет действовать за два часа до, во время и в течение часа после массовых мероприятий. За нарушения продавцов будут штрафовать на 5-10 тыс. рублей, а юридических лиц — на 50-100 тыс. рублей. Новые ограничения направлены на защиту здоровья населения, особенно молодежи. Региональные власти подчеркивают, что речь идет именно о частичных мерах, а не о полном запрете энергетических напитков.

Ранее нейрохирург Виктор Уго Эспиндола заявил, что употребление энергетических напитков и алкоголя одновременно способно спровоцировать резкое повышение артериального давления и развитие инсульта. Специалист подчеркнул, что даже одна банка энергетика может оказать негативное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы.