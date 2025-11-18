Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:41

Генерал ответил, почему Россия экспортирует выхолощенные истребители

Генерал Липовой: в экспортируемых РФ истребителях отсутствуют секретные блоки

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В истребителях, экспортируемых Россией, отсутствуют секретные компоненты, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Москва принимает во внимание все возможные риски, связанные с кражей технологий, при передаче военной техники другим странам.

Я не могу сейчас утверждать, что конкретно экспортируемые Су-57 чем-то отличаются. Но по предыдущему опыту могу сказать, что мы поставляем нашим заграничным партнерам несколько выхолощенную авиационную технику. Во-первых, не все блоки стоят на этих истребителях. А во-вторых, там нет блоков распознавания «свой-чужой», так как они секретные и работают только на нашей территории. Там заложены все передовые технологии, многие из которых приватны, — поделился Липовой.

Он подчеркнул, что продажа техники за границу может вызвать риск попадания самолетов к потенциальным неприятелям. Поэтому, по его словам, РФ экспортирует истребители в упрощенной версии — это касается конструкции, оснащения, а также установленных систем и блоков.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о передаче первых двух истребителей пятого поколения Су-57 иностранному заказчику. Эти машины уже приступили к выполнению боевых задач.

