ВС России отразили шесть атак ВСУ из района Гришино в ДНР

ВС России отразили шесть атак ВСУ из района Гришино в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак украинских подразделений из района Гришино в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России. Атаки проводились с целью деблокирования окруженных в Красноармейске военных.

Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков, — говорится в сообщении.

Уничтожение окруженных украинских формирований в Центральном микрорайоне Красноармейска, на территории западной промзоны и в западной части микрорайона Горняк продолжают штурмовые группы 2-й армии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор Газа» «Туман» 1995 года.