Попавшая в сети мошенников Долина стала лицом жилищной лотереи

В сети появилась реклама, где известная певица Лариса Долина призывает россиян участвовать в розыгрыше квартир, исполнив песню «Погода в доме», передает «Подъем». Однако этот рекламный ход вызвал волну негодования среди зрителей.

Лариса Долина выступила в программе «Столото», исполнила песню «Погода в доме», поздравила победителей жилищного розыгрыша и назвала такую возможность «большим счастьем». В ответ на это в Сети отметили, что после инцидента с квартирой певицы в России появилась схема, когда продавцы признают сделку недействительной, а семьи, купившие жильё, оказываются и без квартиры, и без денег. Россияне считают выбор Долиной для рекламной кампании жилищной акции насмешкой.

В пресс-службе «Столото» между тем заявили, что Долину позвали в качестве приглашенной артистки на юбилейное шоу. По словам представителей лотереи, речь об участии певицы в рекламной кампании не идет

Ранее сообщалось, что Долина примет участие в судебном процессе по делу о мошенничестве. Артистка, признанная потерпевшей, стала жертвой масштабного мошенничества и лишилась значительной суммы денег и права собственности на недвижимость. Заседание Балашихинского городского суда, где она даст показания, было назначено на 18 ноября.

До этого певица увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период. Цена за корпоративные мероприятия до 19 декабря составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.