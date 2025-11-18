Прокуратура запросила для вице-премьера Башкирии 14 лет колонии Вице-премьер Башкирии Марзаев может отправиться в колонию на 14 лет за взятку

Государственное обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима для бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, сообщает прокуратура республики. Прения по его делу проходят в Ленинском райсуде Уфы, где Марзаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Следствие установило, что экс-чиновник с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника более 37 млн руб. из общей суммы взятки в 56,1 млн руб. Средства предназначались за помощь компании «Дортрансстрой» в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, их своевременную оплату и общее покровительство.

Помимо лишения свободы, прокурор предложил суду назначить Марзаеву штраф в десятикратном размере взятки (более 560 млн руб.), запретить ему занимать должности в госорганах на 13 лет, а также конфисковать в доход государства сумму взятки, земельный участок и два жилых дома. Марзаев был задержан в сентябре 2024 года, и, несмотря на возражения прокуратуры об изменении территориальной подсудности из-за его влияния, суд оставил дело на рассмотрении в Уфе.

