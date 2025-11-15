«Золотой полковник» получил новую работу в колонии Экс-полковник МВД Захарченко стал оператором сушильной установки в колонии ИК-49

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник» и подозреваемый в причастности к отмыванию денег, стал оператором сушильной установки в колонии ИК-49 в Коми, сообщает Telegram-канал «112». В новом учреждении он активно участвует в жизни колонии, занимается спортом и ходит на различные мероприятия.

По словам Захарченко, которые приводит канал, отношения с сокамерниками складываются нормально, а прежние сложности возникали исключительно из-за позиции сотрудников ФСИН.

По данным канала, Захарченко приговорен к 16 годам строгого режима за взятки на сумму 1,4 млрд рублей. Деньги он получал от организованных преступных группировок с 2007 по 2016 год.

Ранее суд Краснодара изъял у бывшего начальника отдела судебных приставов Ивана Квашуры восемь объектов недвижимости и денежные средства на общую сумму свыше 138 млн рублей. В доход государства обратили два жилых дома, четыре земельных участка и две квартиры, нажитые коррупционным путем.

До этого мэра Владимира Дмитрия Наумова обвинили в получении взятки в особо крупном размере за содействие в монополизации похоронного бизнеса. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого и его супруги наложен арест на сумму около 5,6 млн рублей.