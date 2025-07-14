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14 июля 2025 в 09:40

Захарченко может оказаться в опасности из-за заключенных в колонии

ФСИН: экс-полковнику МВД Захарченко угрожает опасность со стороны заключенных

Дмитрий Захарченко Дмитрий Захарченко Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко угрожает опасность со стороны заключенных, сообщили в Управлении исполнения приговоров и специального учета ФСИН России. Это стало основанием для отказа в переводе осужденного в другую колонию, передает ТАСС. Он признан виновным в получении крупных взяток.

Мать экс-полковника подала в суд ходатайство о переводе сына в другое учреждение, отметив, что расстояние более 600 км от колонии до места ее жительства мешает регулярным свиданиям. Суд отклонил просьбу, сославшись на угрозу безопасности Захарченко. В ФСИН уточнили, что осужденному обеспечивают встречи с супругой и возможность телефонных разговоров с близкими родственниками.

По данным РИА Новости, в одной из колоний содержится десяток заключенных, которым «знакома личность Захарченко». Ряд осужденных дружили с теми, кто пострадал от экс-полковника, и негативно настроены против него вплоть до применения насилия. Перевод в другую колонию может привести к совершению преступлений.

Захарченко задержали и арестовали в сентябре 2016 года. 10 июня 2019-го его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания и госнаград. Затем Захарченко получил еще 16 лет колонии и штраф на сумму 500 млн рублей с учетом предыдущего приговора.

Ранее экс-замглавы МЧС России Павла Барышева приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Ему необходимо будет заплатить штраф на сумму 200 тысяч рублей.

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