Российский мэр предстанет перед судом за махинации с похоронным бизнесом Мэр Владимира Наумов предстанет перед судом по делу о взятке в 1,1 млн рублей

Мэр Владимира Дмитрий Наумов предстанет перед судом по делу о получении взятки в особо крупном размере — 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба СК России. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время передадут на рассмотрение в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Наумов вступил в сговор с двумя москвичами, пообещав помочь им монополизировать похоронный бизнес в городе. Предполагается, что он получил от них взятку тремя частями в размере минимум 1,1 млн рублей. Махинация была раскрыта на основании материалов от ФСБ и благодаря расследованию мошенничества в сфере ритуального бизнеса.

Сейчас на деньги и украшения Наумова на сумму около 1,3 млн рублей наложен арест. Ту же меру применили и в отношении автомобиля стоимостью около 4,3 млн рублей, который был оформлен на супругу мэра.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Взяткодатели наряду еще с 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается, — обратили внимание в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при содействии Наумова был издан нормативный акт о похоронном деле, которым ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это глава города, как считает следствие, получил деньги от замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами».