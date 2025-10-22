Россиянин погиб в ДТП с машиной ритуальных услуг В Башкирии мужчина погиб в ДТП по вине сотрудника ритуальной службы

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с машиной ритуальной службы в Башкирии, сообщил руководитель Госавтоинспекции по республике Владимир Севастьянов в Telegram-канале. Инцидент произошел в Мечетлинском районе.

50-летний мужчина выехал на полосу встречного движения возле населенного пункта Месягутово. Это привело к лобовому столкновению с ВАЗ-2104.

На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль ритуальной службы получил серьезные повреждения. У машины отсутствует передняя часть, выбиты стекла, а отдельные детали разбросаны по проезжей части.

Ранее в результате столкновения автомобиля Hyundai с микроавтобусом «Газель» на 33-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пассажир легкового авто. За рулем Hyundai находился 54-летний водитель, у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Погибшим оказался его пассажир того же возраста. Травмы также получили сам водитель и 43-летняя женщина-пассажир.

До этого в Свердловской области произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Автомобиль ВАЗ съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего погибла 18-летняя пассажирка. Еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних девушек, получили повреждения разной степени тяжести.