Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:36

Россиянин погиб в ДТП с машиной ритуальных услуг

В Башкирии мужчина погиб в ДТП по вине сотрудника ритуальной службы

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с машиной ритуальной службы в Башкирии, сообщил руководитель Госавтоинспекции по республике Владимир Севастьянов в Telegram-канале. Инцидент произошел в Мечетлинском районе.

50-летний мужчина выехал на полосу встречного движения возле населенного пункта Месягутово. Это привело к лобовому столкновению с ВАЗ-2104.

На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль ритуальной службы получил серьезные повреждения. У машины отсутствует передняя часть, выбиты стекла, а отдельные детали разбросаны по проезжей части.

Ранее в результате столкновения автомобиля Hyundai с микроавтобусом «Газель» на 33-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пассажир легкового авто. За рулем Hyundai находился 54-летний водитель, у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Погибшим оказался его пассажир того же возраста. Травмы также получили сам водитель и 43-летняя женщина-пассажир.

До этого в Свердловской области произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Автомобиль ВАЗ съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего погибла 18-летняя пассажирка. Еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних девушек, получили повреждения разной степени тяжести.

ДТП
аварии
Башкирия
смерти
ритуальные услуги
регионы
трасса
происшествия
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.