Пьяный водитель легковушки влетел в «Газель» и убил пассажира

Пьяный водитель автомобиля Hyundai влетел в «Газель» на 33-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате смертельные травмы получил пассажир легковушки.

По данным ведомства, за рулем легкового автомобиля находился 54-летний мужчина с сильным опьянением, в его крови обнаружили 0,98 мг/л алкоголя. В ДТП погиб его пассажир-одногодка. Сам водитель и 43-летняя пассажирка получили травмы. Все они — жители Тюменского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Верхнепышминском районе Свердловской области произошло серьезное ДТП со смертельным исходом: автомобиль ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибла 18-летняя пассажирка. Еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних девушек, получили травмы различной степени тяжести.

Тем временем в Сети появилось видео с места аварии с грузовиками и легковыми автомобилями в Серпухове. На опубликованных кадрах можно увидеть, как одну из машин буквально сплющило между фурами. По предварительной информации, три человека погибли.