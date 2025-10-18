Появилось видео с места смертельного ДТП с фурами в Серпухове

В Сети появилось видео с места аварии с грузовиками и легковыми автомобилями в Серпухове. На опубликованных кадрах можно увидеть, как одну из машин буквально сплющило между фурами. По предварительной информации, три человека погибли.

До этого пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области проинформировала, что трое человек погибли в аварии на трассе М-2 «Крым» в Серпухове. По предварительной информации, на дороге могли столкнуться три фуры и два легковых автомобиля.

Ранее сообщалось, что молодые регбисты погибли в результате аварии. В частности, 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА. В пресс-службе клуба «Динамо» назвали произошедшее большой трагедией и выразили соболезнования близким спортсменов. Подробности ДТП не раскрываются.

Также в Екатеринбурге водитель каршерингового автомобиля стал инициатором массового ДТП в центре города. Пьяный мужчина пытался скрыться от полиции, проехав на красный сигнал светофора. После аварии водителя арестовали.