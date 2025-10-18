Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии

Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП, передает пресс-служба клуба «Динамо». Подробности трагедии не раскрываются. 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. <…> Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата общая для всех нас, — сказано в сообщении.

