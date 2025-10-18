Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:56

Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии

Регбисты Морозов и Чазов погибли в результате аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП, передает пресс-служба клуба «Динамо». Подробности трагедии не раскрываются. 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. <…> Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата общая для всех нас, — сказано в сообщении.

Ранее скончался советский и российский ученый-химик, публицист и социолог Сергей Кара-Мурза. Ему было 86 лет. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Кара-Мурза был доктором химических наук, профессором и главным научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН, выпускником химфака МГУ, с конца 60-х годов занимался методологией науки и системным анализом.

До этого умерла британская актриса Саманта Эггар, которая известна своими работами в таких фильмах, как «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок» Дэвида Кроненберга. В момент смерти рядом с ней находились близкие.

