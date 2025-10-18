Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:01

ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое человек погибли в аварии на трассе М-2 «Крым» в Серпухове, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительной информации, на дороге могли столкнуться три фуры и два легковых автомобиля.

Отмечается, что в результате ДТП также пострадали двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства инцидента, добавили в региональном ведомстве.

Ранее в ходе ДТП погибли молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов. Легковой автомобиль, в котором находились спортсмены, влетел в столб. По словам очевидцев, скорость превышала 200 км/ч. По предварительной информации, в салоне находилась девушка, которую доставили в больницу. 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

До этого в Севастополе 23-летний водитель BMW без водительского удостоверения сбил пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. Пешеход получил смертельные травмы и умер в машине скорой помощи. По предварительной информации, водитель иномарки был трезв.

Серпухов
аварии
смерти
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Появилось видео нарушения логистики ВСУ в Днепропетровской области
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.