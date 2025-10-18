ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек

Трое человек погибли в аварии на трассе М-2 «Крым» в Серпухове, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительной информации, на дороге могли столкнуться три фуры и два легковых автомобиля.

Отмечается, что в результате ДТП также пострадали двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства инцидента, добавили в региональном ведомстве.

Ранее в ходе ДТП погибли молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов. Легковой автомобиль, в котором находились спортсмены, влетел в столб. По словам очевидцев, скорость превышала 200 км/ч. По предварительной информации, в салоне находилась девушка, которую доставили в больницу. 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

До этого в Севастополе 23-летний водитель BMW без водительского удостоверения сбил пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. Пешеход получил смертельные травмы и умер в машине скорой помощи. По предварительной информации, водитель иномарки был трезв.