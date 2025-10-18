Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова

В Сети появились кадры с места смертельной аварии, в которой погибли регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов, пишет «Зеленоград 24». Легковой автомобиль, в котором они находились, влетел в столб.

По словам очевидцев, скорость превышала 200 км/ч. По предварительной информации, в салоне находилась девушка, которую доставили в больницу. Автомобиль буквально впечатало в опору и разорвало на части. Капот уничтожен полностью, а весь салон превратился в груду металла. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что молодые регбисты погибли в результате аварии. 20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за «Динамо», а 21-летний Чазов выступал за ЦСКА. В пресс-службе клуба «Динамо» назвали произошедшее большой трагедией и выразили соболезнования близким.

До этого в Севастополе 23-летний водитель BMW без водительского удостоверения сбил пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. Пешеход получил смертельные травмы и умер в машине скорой помощи. По предварительной информации, водитель иномарки был трезв.