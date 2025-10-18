Пьяный лихач устроил массовое ДТП В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался скрыться от полиции и устроил аварию

В Екатеринбурге пьяный водитель каршеринга пытался скрыться от полиции и спровоцировал массовое ДТП, передает Telegram-канал Ural Mash. Авария с участием четырех машин произошла прямо в центре города.

По словам свидетелей, каршеринговый автомобиль совершил выезд на перекресток улиц Ленина и Восточной на красный сигнал светофора, двигаясь с высокой скоростью. После аварии водителя арестовали. Очевидцы сообщают, что он сидел на обочине в наручниках и у него была разбита голова.

По информации канала, на месте происшествия находятся спасатели, медицинские работники и сотрудники полиции. Из-за произошедшего в центре Екатеринбурга образовались пробки.

Ранее на проспекте Ленина в Челябинске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. В результате ДТП четверо участников получили травмы и были госпитализированы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

До этого в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Renault Duster. За рулем автомобиля, по предварительным данным, находился нетрезвый инструктор по вождению. Мотоциклисты остановились на красный сигнал светофора, когда в них въехал автомобиль, который ехал на большой скорости.