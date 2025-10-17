Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек

Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек Четыре человека пострадали в аварии с двумя авто в Челябинске

Столкновение двух легковых машин произошло на территории Челябинска, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В результате госпитализация потребовалась четверым участникам ДТП.

На проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся, — указано в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавших эвакуировали из автомобилей. Сотрудники скорой помощи доставили их в медицинские организации.

Всего на месте аварии работали девять спасателей. Из Челябинского пожарно-спасательного гарнизона были привлечены две единицы специальной техники.

