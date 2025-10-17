Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 07:16

Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек

Четыре человека пострадали в аварии с двумя авто в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение двух легковых машин произошло на территории Челябинска, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. В результате госпитализация потребовалась четверым участникам ДТП.

На проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся, — указано в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавших эвакуировали из автомобилей. Сотрудники скорой помощи доставили их в медицинские организации.

Всего на месте аварии работали девять спасателей. Из Челябинского пожарно-спасательного гарнизона были привлечены две единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве пара на мотоцикле возвращалась домой в ночное время, в этот момент сзади на большой скорости приблизился автомобиль, который задел их и сбросил с транспортного средства. По предварительным данным, за рулем Renault Duster был нетрезвый инструктор по вождению.

До этого в селе Верхнепашино Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, не имевшего прав управления транспортным средством. Мужчина сбил женщину с трехмесячным ребенком в коляске.

ДТП
Челябинск
МЧС
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колеса машин внезапно заблокировали у полусотни жителей российского региона
Проще, чем вы думаете! Готовим томатную пасту своими руками
В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ
Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов
Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов
Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО
Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным
Mash: Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров
Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей
Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины
«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации
Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона
«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет
Парень вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной
Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе
В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения
Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября
На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.