16 октября 2025 в 10:43

Мотоциклистов сорвало с сидений после столкновения с пьяным инструктором

Пьяный инструктор по вождению сбил мотоциклистов на светофоре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пара на мотоцикле возвращалась домой в ночное время, в этот момент сзади на большой скорости приблизился автомобиль, который задел их и сбросил с транспортного средства, пишет Telegram-канал Baza. По предварительным данным, за рулем Renault Duster был нетрезвый инструктор по вождению.

Мотоциклисты в момент ДТП остановились на красный сигнал светофора. Наиболее серьезные травмы получила пассажирка мотоцикла — медицинское обследование выявило у нее перелом голени со смещением и перелом малой берцовой кости.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил, что среднестатистическим водителем в состоянии алкогольного опьянения в стране является безработный мужчина в возрасте 30–39 лет, имеющий среднее или среднее специальное образование. Он подчеркнул, что данный социальный портрет в настоящее время считается достаточно точным.

До этого в селе Верхнепашино Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, не имевшего прав управления транспортным средством. Мужчина сбил женщину с трехмесячным ребенком в коляске.

мотоциклы
ДТП
Москва
пьяные водители
