В МВД составили социальный портрет среднестатистического пьяного водителя

Безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием является среднестатистическим пьяным водителем в России, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин в Общественной палате РФ. Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день такой социальный портрет считается достаточно точным.

По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный, — заявил Митрошин.

Он отметил, что современные аналитические системы позволяют получать точную информацию не только о месте, времени и обстоятельствах ДТП, включая случаи с участием нетрезвых водителей, но и составлять детальный социальный портрет нарушителя.

Ранее в УМВД по Красноярскому краю сообщили, что пьяный водитель без прав наехал на мать с трехмесячным ребенком в коляске в селе Верхнепашино. ДТП произошло около 20:00 (16:00 по московскому времени) на улице Пролетарской. 34-летний мужчина на Honda Fit не справился с управлением и сбил местную жительницу на краю проезжей части. Женщина везла в коляске трехмесячного ребенка. Малыш получил серьезные травмы, женщина не пострадала.