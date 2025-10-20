Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом

В Башкирии задержали нетрезвого водителя, который утверждал, что просто лечился кумысом, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Инцидент случился в Мелеузовском районе.

Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя. Водитель при этом настаивал, что не употреблял спиртное, а причиной положительного результата является кумыс, который он пил для лечения желудка.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили состояние опьянения. За нетрезвое вождение судом было назначено наказание: мужчину лишили водительских прав на полтора года и выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

Ранее нетрезвый водитель на Mercedes-Benz влетел в жилой дом на улице 1-й проезд Свободы в городе Октябрьском в Башкирии. В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка, у нее ушибы. Мужчину заставили пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, тестер показал содержание этанола в 0,633.