19 октября 2025 в 10:34

Водитель Mercedes въехал в гостиную незнакомцев

Пьяный водитель Mercedes-Benz врезался в дом в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель Mercedes-Benz влетел в жилой дом на улице 1-й проезд Свободы в городе Октябрьском в Башкирии, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мужчина в момент ДТП был пьян.

Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дом. В парах выдыхаемого воздуха обнаружен этанол 0,633, — сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка, у нее ушибы. По факту ДТП проводится расследование.

Минувшей ночью водитель автомобиля Hyundai влетел в «Газель» на 33-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. За рулем находился 54-летний мужчина с сильным опьянением, в его крови обнаружили 0,98 мг/л алкоголя. В ДТП погиб его пассажир-одногодка. Сам водитель и 43-летняя пассажирка получили травмы.

Ранее стало известно, что суд лишил прав дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасию Цапок. Без документа она будет 1 год и 8 месяцев. Причиной стало резонансное ДТП — девушка протаранила дом в селе Николаевка под Таганрогом.

Хозяин дома, который протаранила Цапок, отказался от компенсации от администрации и собирается идти в суд. Владельца разрушенного дома не устроила сумма помощи от местных властей.

ГИБДД
Госавтоинспекция
аварии
происшествия
